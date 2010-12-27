На Петроградке установят отреставрированный фонарь-торшер 1826 года

Чугунный памятник вернется на Каменноостровский проспект.

Исторический фонарь-торшер, спроектированный архитектором К. Росси, вернется на Каменноостровский проспект 24 марта. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по культуре. Чугунный памятник архитектуры и истории установят после долгой реставрации.

Известно, что рабочие приступят к установке фонаря утром субботы, 24 марта. В мероприятии примут участие специалисты Государственного музея городской скульптуры и реставраторы компании "Специалист". Именно они восстанавливали фонарь после жесткого ДТП, случившегося в 2009 году. Тогда, после столкновения с машиной, объект получил значительные повреждения: от него остался только гранитный постамент.

В условиях мастерской на всех частях фонаря была устранена деформация и многочисленные дефекты металла, по сохранившимся образцам восстановлены утраченные элементы и детали, не подлежащие реставрации, например, крышка светильника, накладная деталь на каске, крепление, стекла. Заново вызолочены декоративные детали памятника. Комитет по культуре Санкт-Петербурга





Отметим, что чугунный фонарь был частью архитектурной композиции, оформлявший окрестности Суворовского наплавного моста через Неву. Сейчас его место занят Троицкий мост. Раньше фонарей здесь было больше, они были созданы по проекту архитектора К. И. Росси и инженера В. П. Лебедева.

Фото: Государственный музей городской скульптуры