На Петербурге восстановили особняк актрисы императорских театров Елизаветы Леоновой

Объект был построен в 1902 году на набережной Малой Невки.

В Петербурге восстановили особняк актрисы императорских театров Елизаветы Леоновой. Об этом сообщил "Петербургский Дневник" со ссылкой на владельца здания Николая Казакова.

Объект был построен в 1902 году на набережной Малой Невки. В дальнейшем здание возможно приспособят под современную резиденцию или создадут event-пространство. По словам Николая Казакова, окончательное решение будет принято после завершения всех работ.

В советское время в особняке располагалась дача первых секретарей ленинградских обкомов КПСС. В 1990-е годы здание занимала компания "Русское видео". После этого здание долго пустовало более десяти лет. Многократное замораживание и оттаивание здания на протяжении длительного времени привели конструкцию к значительным деформациям.

Недавно эксперты рассказали, сколько зарабатывают реставраторы объектов культурного наследия Петербурга. Больше всего работодатели готовы заплатить ведущему конструктору с высшим образованием, опытом проектной работы по основному профилю не менее 10 лет – 125 тысяч рублей в месяц.

Фото: Петербургский Дневник