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На Калининской АЭС остановился один из энергоблоков
Сегодня, 16:32
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На Калининской АЭС остановился один из энергоблоков

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Инцидент произошел около 10:00 по мск, причины срабатывания автоматики устанавливаются.

Четвертый энергоблок Калининской атомной электростанции, которая расположена на территории Тверской области, был отключен и-за срабатывания автоматики. Об этом информирует пресс-служба концерна "Росэнергоатом".

Отмечается, что уровень радиации на объекте и прилегающей территории находится в пределах нормы.

Двадцать шестого сентября в 10:01 действием автоматики остановлен четвертый энергоблок Калининской АЭС.

из сообщения "Росэнергоатома"

По данным концерна, в настоящее время выясняются причины срабатывания защитной системы, нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не выявлено. Сейчас на АЭС продолжают работать три остальных энергоблока.

Ранее глава государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил о том, что строительство АЭС "Аккую" на территории Турции не останавливалась ни на день в период пандемии.

Фото: Telegram/Росэнергоатом

Теги: калининская аэс, остановка энергоблока
Категории: Новости России, Лента новостей,

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