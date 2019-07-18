На Калининской АЭС остановился один из энергоблоков

Инцидент произошел около 10:00 по мск, причины срабатывания автоматики устанавливаются.

Четвертый энергоблок Калининской атомной электростанции, которая расположена на территории Тверской области, был отключен и-за срабатывания автоматики. Об этом информирует пресс-служба концерна "Росэнергоатом".

Отмечается, что уровень радиации на объекте и прилегающей территории находится в пределах нормы.

Двадцать шестого сентября в 10:01 действием автоматики остановлен четвертый энергоблок Калининской АЭС. из сообщения "Росэнергоатома"

По данным концерна, в настоящее время выясняются причины срабатывания защитной системы, нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не выявлено. Сейчас на АЭС продолжают работать три остальных энергоблока.

Ранее глава государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил о том, что строительство АЭС "Аккую" на территории Турции не останавливалась ни на день в период пандемии.

Фото: Telegram/Росэнергоатом