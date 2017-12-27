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На КАДе у "Мега Парнас" вертолет забрал пострадавшего в аварии ребенка
Сегодня, 11:55
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lesjasap
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На КАДе у "Мега Парнас" вертолет забрал пострадавшего в аварии ребенка

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На съезде с КАДа произошла серьезная авария с несколькими пострадавшими.

Утром 2 января на КАДе в Петербурге произошла авария. Пострадал ребенок. Мальчика забрал вертолет, который отвез пациента  детскую городскую больницу. Об этом сообщают очевидцы событий. 
 
Инцидент произошел в половину одиннадцатого утра на съезде к торговому комплексу “Мега Парнас”. Сообщается, что в настоящее время проезд на данном участке дороги затруднен.
 
Известно, что в аварии столкнулись несколько машин. Водители и пассажиры автомобилей получили разные степени травм и повреждений. Кроме вертолета, на место происшествия приезжала “реанимация”.
 
Фото: "Мегаполис".
Теги: авария , вертолёт , дтп , кад , мега парнас
Категории: Новости СПб ДТП Картина дня

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