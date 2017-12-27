На КАДе у "Мега Парнас" вертолет забрал пострадавшего в аварии ребенка

На съезде с КАДа произошла серьезная авария с несколькими пострадавшими.

Утром 2 января на КАДе в Петербурге произошла авария. Пострадал ребенок. Мальчика забрал вертолет, который отвез пациента детскую городскую больницу. Об этом сообщают очевидцы событий.

Инцидент произошел в половину одиннадцатого утра на съезде к торговому комплексу “Мега Парнас”. Сообщается, что в настоящее время проезд на данном участке дороги затруднен.

Известно, что в аварии столкнулись несколько машин. Водители и пассажиры автомобилей получили разные степени травм и повреждений. Кроме вертолета, на место происшествия приезжала “реанимация”.

Фото: "Мегаполис".