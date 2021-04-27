На КАД столкнулись шесть машин

Обошлось без пострадавших.

В пятницу днем, 8 июля, на КАД столкнулись шесть автомобилей. Пробка растянулась на 2 километра.

Как рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", в районе развязки с Рябовским шоссе в левом ряду собрался "паровозик" из шести машин. В пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад" сообщили, что на 40-м километре внутреннего кольца КАД в четвертой полосе сейчас стоят только три автомобиля. Обошлось без пострадавших.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробок", движение в районе места ДТП затруднено, длина пробки составляет 2 километра.

Ранее мы писали, что в Янино пара на мотоцикле врезалась в припаркованную машину. Пострадавшая девушка была госпитализирована, водитель сбежал с места аварии.

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