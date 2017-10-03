На КАД перевернулась бетономешалка

Очевидцы группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" сообщили об аварии на КАД, где перевернулась бетономешательная машина. Копится пробка.

Как сообщают очевидцы группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", на съезде с КАД на Дачный проспект перевернулась бетономешалка.



Устанавливаются обстоятельства произошедшего. На место ДТП прилетел вертолет скорой помощи. По всей видимости, пострадал водитель транспортного средства. Сообщается, что за рулем был молодой мужчина на вид 28-30 лет.



Состояние водителя уточняется.



Пользователи сообщают о пробках в районе КАД. По данным "Яндекс Пробки", сейчас в Петербурге заторы на уровне 7 баллов.





Видео: ВКонтакте/Антон Захаренков