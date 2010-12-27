Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", на внутренней стороне автодороги КАД, где находится съезд на Софийское шоссе, загорелся автомобиль.
По словам пользователей, автовладельцу помогали устранить пожар другие участники движения.
О пострадавших на данный момент нет информации.
Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
Сегодня, 19:30
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На КАД загорелся автомобиль
В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" очевидцы сообщили, что на внутренней стороне КАД загорелся автомобиль.
Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", на внутренней стороне автодороги КАД, где находится съезд на Софийское шоссе, загорелся автомобиль.