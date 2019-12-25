В Петербурге продолжают укладывать асфальт на Ивановской улице

Дорожники продолжают обновлять асфальтобетонное покрытие на Ивановской улице в Невском районе. Работы идут согласно календарному графику, и уже готовность объекта составляет более 70%. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Специалисты выполнили фрезерование изношенного полотна и ведут устройство дорожной одежды на площади 31 тыс. кв. метров. На объекте задействовано 45 рабочих и 35 единиц техники.
В выходные дорожники будут работать в усиленном режиме, чтобы 9 октября завершить основные ремонтные работы. В результате специалистами будет приведена в нормативное состояние проезжая часть, предусмотрено также восстановление тротуаров и частичная замена существующих бордюрных камней.
Ранее сообщалось, что на Садовой продлили ремонт путей до 1 декабря.
Фото: Piter.TV
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