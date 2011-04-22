Выясняются обстоятельства произошедшего.

В Петербурге у Гренадерского моста загорелась машина ДПС. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как пламя полностью охватило автомобиль. С огнем боролись 10 спасателей МЧС и две единицы техники. Огонь удалось потушить менее чем за 10 минут.

Выясняются обстоятельства произошедшего.

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