На Гражданском рабочие ночью решили отстроить дом

В Петербурге строители нарушили регламентированный режим работы, решив отработать ночью.

В Калининском районе строители наплевали на окружающих: рабочие занимались возведением жилого дома прямо в ночное время. Люди, которые недавно вернулись в дома со смен и хотели выспаться, так и не смогли заснуть. Недовольные граждане засняли произвол на видео. По данным нашего мобильного корреспондента, неприятная ситуация произошла вблизи 107 дома корпус 1 по Гражданскому проспекту.

Местный житель рассказал, что в течение ночи на 5 апреля, под его окнами шумели сотрудники строительной компании. Он заснял на видео, как на территории работает спецтехника. При этом, зачинщиков не остановило позднее время суток: на кадрах запечатлена ситуация, которая произошла в полночь.

Фото и видео: Piter.tv

