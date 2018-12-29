На Гражданском проспекте произошло ДТП с пострадавшими

Иномарки столкнулись из-за плохо убранной дороги и несоблюдения ПДД.

В Калининском районе Петербурга в ночь на 21 января столкнулись два автомобиля. От сильного удара пострадал один из участников движения. Медики скорой помощи забрали одного человека в больницу. По некоторым сведениям, травмировано двое человек. данные уточняются. Инцидент произошел на Гражданском проспекте.

По информации от очевидцев, причиной ДТП могла стать чрезмерно скользкая дорога, а также несоблюдение разрешенной дистанции одним из автомобилистов. Машины стараются не превышать скорость более 30 километров в час, чтобы не потерять сцепление с проезжей частью.

На месте работали представители полиции. Сейчас обстоятельства ситуации выясняются.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб