На Гражданском проспекте ККИ снес веранду кафе 

Ведомство намерено привлечь владельца ресторана к административной ответственности.

В четверг, 22 августа, Сотрудники Комитета по контролю за имуществом Петербурга снесли незаконную веранду кафе "Марчеллис". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Заведение располагалась на Гражданском проспекте около дома 43, корпус 1. Известно, что владелец самовольно возвел веранду в 183 кв. м.

Земельный участок площадью более 140 кв. м используется организацией незаконно, в отсутствие правоустанавливающих документов сказано в сообщении

Владелец проигнорировал просьбу ККИ убрать самодел, поэтому сегодня веранду демонтировали. Ведомство намерено привлечь нарушителя к административной ответственности.

Ранее мы сообщали о том, что в сентябре в "Новой Голландии" пройдет международный книжный фестиваль "Ревизия".

Фото:кки