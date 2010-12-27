На Гражданке девушку дважды сбили на пешеходном переходе

Врачи констатировали смерть на месте.

На Гражданском проспекте произошло серьёзное ДТП. Девушку два раза сбили на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Вчера, 1 мая, на Гражданском проспекте около 19 часов на пешеходном переходе в районе 13-го дома сразу две иномарки сбили 27-летнюю девушку.

Сначала Toyota Corolla, за рулем которой сидел 30-летний мужчина наехал на девушку-пешехода. От удара об транспортное средство потерпевшую отнесло на другую полосу, где её сбил черный BMW. Спастись девкшке не удалось – прибывшая бригада медиков констатировала смерть на месте.

На данный момент полицейские устанавливают всю картину событий. Известно, что гражданку сбили за пределами выделенной для пешеходов "зебры". По сообщениям очевидцев в соцсетях, водитель BMW ехал со значительным превышением скоростного лимита — машина разогналась до 120 км/ч.

Фото: pixabay