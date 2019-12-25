Завершено строительство наружного освещения на Горском и Левашовском шоссе Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург готовится привнести свежий внешний вид и улучшить безопасность движения на Горском и Левашовском шоссе.

Завершено строительство наружного освещения на Горском и Левашовском шоссе в Курортном и Выборгском районах Санкт-Петербурга, что приведет к улучшению безопасности и комфорта для местных жителей и автолюбителей. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

На Левашовском шоссе было установлено 189 современных светодиодных светильников на 187 опорах. Для обеспечения передачи электроэнергии было смонтировано 13.926 метров воздушной линии электропередачи и проложено 178 метров кабельной линии.

На Горском шоссе специалисты установили 65 светодиодных светильников на 63 опорах. Для передачи электроэнергии было проложено 124 метра кабельной линии и смонтировано 4 932 метра воздушной линии электропередачи.

Важно отметить, что весь проект был реализован благодаря усилиям Комитета по энергетике и инженерному обеспечению СПб ГКУ "Управление заказчика", который выполнил функции заказчика.

Ранее сообщалось, что исполнение Адресной инвестиционной программы по энергетике в Санкт-Петербурге выросло на 12% за первое полугодие 2023 года.

Фото: Piter.TV