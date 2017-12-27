На Гороховой улице загорелось заброшенное здание

Рядом со станцией "Сенная площадь" горит заброшенное здание.

Вечером 24 января в центре города петербуржцы заметили как из окна заброшенного здания идёт дым. Здание расположено рядом с Сенной плоощадью, у ТРК "Пик".

Сообщение о пожаре на Гороховой улице, 47 поступило в районе восьми вечера. Возгорание произошло в заброшенном трёхэтажном здании, сообщили в пресс-службе городского МЧС "Фонтанке".

Как уточняют очевидцы, дом находится почти за ТРК, возле него обычно паркуются посетители "Пика".

На место пожара прибыли 20 человек и 3 расчёта.

Фото: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург