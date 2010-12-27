На Героев пятеро разбойников отобрали у прорабов миллион рублей

В Петербурге пятеро бандитов совершили разбойное нападение на строительной площадке.

В Красносельском районе Петербурга пятеро разбойников украли более миллиона рублей у двух прорабов, которые хотели выдать зарплату сотрудникам. Вместе с деньгами воры похитили пистолет, лежавший в сумке с наличными.

Как рассказывают пострадавшие, грабители вошли в строительную бытовку, в которой один из бизнесменов хотел взять в долг у второго. Сумма была нужна ему на погашение долга по заработной плате своих рабочих. Однако, планам бригадира не удалось сбыться. Неожиданно в помещение ворвались вооруженные преступники. У них в руках были пистолет, нож и баллончик с перцовым газом. Не давая опомниться жертвам, содержимое баллончика было разбрызгано в лицо одному из пострадавших. Таким способом он не смог дотянуться до собственного оружия.

Инцидент произошел около 19 часов вечера 16 апреля на территории строительной площадки "Центринвестстрой" по проспекту Героев, 23. Делом занимается полиция. Налетчики разыскиваются вместе с деньгами, оружием и украденными документами.

