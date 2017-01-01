На Флотской пожар в трехкомнатной квартире локализовали

Как рассказали в ведомстве, загорелась трехкомнатная квартира, пожар охватил 60 кв.метров.

Через час после поступления сигнала о пожаре в Кронштадтском районе на улице Флотская огонь в доме №12 удалось локализовать. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона в воскресенье, 25 июля.

Как рассказали в ведомстве, загорелась трехкомнатная квартира, пожар охватил 60 кв.метров. Информация о пострадавших в настоящее время выясняется.

В 3-х комнатной отдельной квартире общей площадью 80 кв.метров происходило горение обстановки, - сообщили в ведомстве.

К ликвидации пожара привлекли 12 спасателей, а также три единицы техники.

Ранее мы инфоромировали, что стала известна причина пожара в кафе на Ветеранов. Выяснилось, что в здании взорвались три газовых баллона.

Фото: pixabay