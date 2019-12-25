На Филиппинах полицейского убил боевой петух

Мужчина умер от потери крови.

На Филиппинах во время облавы на заведение, где проводились запрещенные петушиные бои, погиб полицейский, сообщает pravda.ru. Сообщается, что петушиные бои сейчас запрещены из-за пандемии коронавируса наряду с другими массовыми мероприятиями.

Один из полицейских поднял бойцовского петуха, на котором были специальные шпоры - лезвия. Птица порезала левое бедро мужчине. Полицейский умер от обширной потери крови.

Ранее:В Египте 12-летнему мальчику из Украины акула оторвала руку

Фото:medium.com