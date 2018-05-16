На Екатерининском проспекте ночью горела жилая квартира в многоэтажке

Спасатели дали пожару повышенный уровень сложности.

В Красногвардейском районе Санкт-петербурга ночью горела жилая квартира. Инцидент произошел в многоэтажном доме по Екатерининскому проспекту, 2. Очевидцы рассказали, что заметили возгорание около половины четвертого утра.

На место были вызваны специалисты ГУ МЧС. Сотрудники подразделения потушили пламя, которое охватило помещение на 20 этаже здания. Информации о пострадавших на данный момент не поступала. Известно, что спасатели занимались ликвидацией огня снаружи. В общей сложности выгорела площадь в 30 квадратных метров.

В ходе проведения спасательной операции на улицу было эвакуировано 19 человек. Огонь удалось потушить к пяти часам утра. На месте работали восемь пожарных расчетов. Пострадавших и погибших нет.

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