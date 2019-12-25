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На Двинской улице сгорела коммуналка
Сегодня, 8:06
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На Двинской улице сгорела коммуналка

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Пламя охватило площадь в 23 квадратных метра.

В ночь на пятницу, 8 декабря, в Кировском районе произошел пожар. На Двинской улице в доме № 16, корпус 3, загорелась коммунальная квартира. Пожар произошел в одной из комнат. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил в 00:57. Пламя охватило обстановку площадью 23 квадратных метра. С огнем боролись 20 спасателей и четыре спецмашины.

В 01:45 пожар был ликвидирован. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее на  Piter.tv: в поселке Лисий Нос при пожаре погиб человек.

Фото: Piter.tv

Теги: двинская улица, мчс, пожар в квартире, сгорела коммуналка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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