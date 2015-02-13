Во Фрунзенском и Невском районах открылись государственные экоцентры

В учреждениях предусмотрены пункты для "грамотной" утилизации опасных отходов.

Пресс-служба Смольного со ссылкой на аппарат вице-губернатора Санкт-Петербурга сообщает об открытии двух государственных эколого-просветительских центров – на Дунайском проспекте, 48 и Народной улице, 65. На открытии учреждения во Фрунзенском районе присутствовал вице-губернатор Северной столицы Алексей Корабельников.

В государственных экоцентрах мы объединили сразу два направления – экологическое просвещение и возможность для горожан грамотно утилизировать опасные отходы. Такие отходы наносят максимальный вред окружающей среде, они не должны оказаться в мусорном ведре или на полигоне, где они под воздействием осадков могут нанести ущерб почве и воде. Экоцентры станут хорошим подспорьем в формировании в нашем обществе экологической культуры. Алексей Корабельников, вице-губернатор Санкт-Петербурга

На открытии также было отмечено, что новые экоцентры открыты для волонтерских объединений и некоммерческих организаций, которые могут проводить на территории центров просветительские мероприятия, посвященные экологическим проблемам. У самой администрации эколого-просветительских пунктов уже запланирована серия мастер-классов, посвященных вопросам переработки отходов, рациональному потреблению и экологическому мониторингу.

Совместно с АО "Невский экологический оператор" в точках на Дунайском и Народной организованы прием текстиля и пластиковых крышек. Отдельно в сообщении пресс-службы отмечено, что расположение экоцентров специально рассчитано на высокую проходимость; сами они размещены вблизи спальных районов на пути следования граждан к остановкам общественного транспорта.

Ранее стало известно, что за лето в Санкт-Петербурге было собрано более 161 тонны опасных отходов.

Фото: Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности