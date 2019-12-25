На Дунайском проспекте пенсионерка во время ссоры порезала своего мужа

Мужчину увезли в больницу в тяжелом состоянии с раной живота.

Вечером 23 сентября в дежурную часть полиции Петербурга поступила информация о семейной ссоре во Фрунзенском районе, закончившейся поножовщиной. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в квартире на Дунайском проспекте. Как стало известно стражам порядка, между супругами вспыхнула ссора, в ходе которой 62-летняя женщина схватила нож и ударила им своего благоверного.

Мужчину увезли в НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе в тяжелом состоянии. У него диагностировали ранение живота. С места происшествия изъяли следы пальцев рук, смывы с веществом бурого цвета и нож. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV