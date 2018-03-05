На Думской сотрудница Госстройнадзора травмировалась после падения наледи

Сейчас здоровью петербурженки ничего не угрожает.

В Петербурге появилась еще одна жертва неубранной наледи с крыш. Вечером 4 марта в городе травмировалась местная жительница, на которую упала глыба льда. Инцидент произошел в Центральном районе по Думской улице, 3. Пострадавшей оказалась 27-летняя девушка, являющаяся сотрудницей Госстройнадзора.

По данным очевидцев, инцидент произошел в половину четвертого вечера.Петербурженку доставили в больницу. но после отпустили. У девушки зафиксирован ушиб. Также очевидцы рассказали, что глыба льда упала со здания музыкальной школы имени Римского-Корсакова. Однако, директор учреждения опроверг информацию о том, что причиной травмирования стало именно данное здание.

Администрация района отметила, что лед упал со здания, который относится к ГМП "Исаакиевский собор". Руководству вынесено представление о необходимости убрать наледь до 7 марта.

Фото: Piter.tv