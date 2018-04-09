Аномальная зона Дыбенко: водитель трамвая не вошёл в поворот, превысив скорость

На одном и том же повороте за 2018 год трамваи сходили с рельс 4 раза.

Днём 9 апреля возле метро "Улица Дыбенко" трамвай при повороте сошёл с рельс. Об этом Piter.TV сообщает начальник аварийной службы ГЭТ Буров Семён.

По словам нашего собеседника, информация о ДТП сотрудникам аварийной службы поступила в 14.20. На место оперативно прибыла дежурная бригада. Буров заявил, что на этом месте трамваи сходили с рельс 4 раза.

Сейчас смотрят стрелку на наличие неисправностей, так как на ней в этом году трамвай слетал уже 4 раз, при этом два раза данный трамвай. Уточняет собеседник Piter.TV

Наша редакция поинтересовалась у сотрудника ГЭТ о том, была ли это вина водителя или просто неисправные пути.

Здесь водитель набрал скорость в 20 км/ч, а вот ограничение в 5 км/ч. Говорит Буров

Также известно, что данный трамвай был модернизирован в ноябре 2017 года. Его полностью разобирали до колесных пар и заново собирали кузов. Оборудование и внешний облик, на данный момент, полностью новый, также как и система управления.

В трамвайной аварии пострадавших не было. Все пассажиры покинули салон без травм.

Также редакция Piter.TV узнала, что трамвай в скором времени будет восстановлен для продолжения работы на маршруте.

В течение двух часов вагон был временно поставлен на конечную станцию. В час ночи его заберут в парк. Будет восстановлен и снова на маршрут. Заключает начальник аварийной службы

Видео: YouTube / Алексей Михнович