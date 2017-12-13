Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
На Детскосельской электопоезд сбил мужчину в наушниках
Сегодня, 10:00
0
lesjasap
672

На Детскосельской электопоезд сбил мужчину в наушниках

0
 
 

В Пушкинском районе поезд сбил зазевавшегося мужчину, переходившего по железнодорожным путям.

В половину седьмого утра 13 февраля на железнодорожной станции Детскосельская поезд сбил человека. Сообщается, что мужчина не отреагировал на звуковые и световые сигналы, которые подавал машинист. Сведения поступили от пресс-службы транспортной полиции по Санкт-Петербургу и Ленобласти. 

Инцидент произошел в Пушкинском районе. Известно, что пострадавший получил смертельные травмы. Установлена личность жертвы: ей оказался 39-летний местный житель. 

Водитель состава пытался привлечь внимание мужчины, который переходил железнодорожные пути в неположенном месте. пешеход также нарушил правила техники безопасности. Однако, попытки предотвратить столкновение оказались тщетны. В ситуации разбираются правоохранительные органы. 
 

Все новости района
Теги: детскосельская , погиб человек , поезд , пушкинский район
Категории: Новости СПб Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5