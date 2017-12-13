На Детскосельской электопоезд сбил мужчину в наушниках

В Пушкинском районе поезд сбил зазевавшегося мужчину, переходившего по железнодорожным путям.

В половину седьмого утра 13 февраля на железнодорожной станции Детскосельская поезд сбил человека. Сообщается, что мужчина не отреагировал на звуковые и световые сигналы, которые подавал машинист. Сведения поступили от пресс-службы транспортной полиции по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в Пушкинском районе. Известно, что пострадавший получил смертельные травмы. Установлена личность жертвы: ей оказался 39-летний местный житель.

Водитель состава пытался привлечь внимание мужчины, который переходил железнодорожные пути в неположенном месте. пешеход также нарушил правила техники безопасности. Однако, попытки предотвратить столкновение оказались тщетны. В ситуации разбираются правоохранительные органы.

