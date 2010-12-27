На Демьяна Бедного погибли пенсионерка с сыном из-за отравления угарным газом

В Петербурге из-за пожара скончалось двое человек.

В Калининском районе Петербурга спасатели обнаружили два мертвых тела. Человеческие останки находились на территории спаленной жилплощади по улице Демьяна Бедного. Накануне там произошел пожар. По данным специалистов, жертвами являются 80-летняя пенсионерка и ее 59-летний сын. Погибли владельцы двухкомнатной квартиры. Медики установили, что смерть наступила из-за отравления угарным газом. Об этом сообщает "Мойка78".

Очевидцы рассказали, что пострадавшая квартира находится на десятом этаже жилого здания. В общей сложности там выгорело четыре квадратных метра площади. С огнем сотрудники ГУ МЧС справились за полчаса.Когда специалисты зашли в помещение, они увидели трупы. Один из них был в кухне, а второй - в комнате. Следов термических повреждений на телах не было.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют причину случившегося. Соседи рассказали полиции, что погибший мужчина часто злоупотреблял спиртным, а у пожилой женщины наблюдалось слабоумие. Также установлено, что петербуржец ранее осуждался за убийство и разбойное нападение.

Фото: Piter.tv

