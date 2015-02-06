На Дальний Восток отправится атомный баржевоз "Севморпуть" из Петербурга

Судно прибудет на Дальний восток в конце октября

Грузовое судно "Севморпуть" отправилось почти с полной загрузкой на Дальний Восток из Петербурга. Ему предстоит пройти по маршруту Санкт-Петербург – Петропавловск-Камчатский – Восточный – Санкт-Петербург. Об этом пишет 7 октября пресс-служба Смольного.

Судно прибудет на Дальний восток в конце октября. Оно привезет машины, краны, строительное оборудование и материалы, а также два судна. По словам Беглова, объемы загрузки лихтеровоза подтверждают востребованность и потенциал Северного морского пути как важнейшей логистической артерии, соединяющей восток и запад нашей страны.

Фото: Piter.tv

