На Дальнем Востоке поймали огромного тунца весом под 200 кг

Рыбакам улыбнулась удача - за один рейс они выловили 13 рыбин общей массой более 2,5 тонн.

У берегов Южных Курил рыболовецкий траулер выловил гигантского голубого тунца.

Владивостокский морской рыбный порт сообщает, что рыбакам с траулера "Бухта Наталии" крупно повезло. За рейс они выловили 13 рыбин общей массой более 2,5 тонн. Самая крупная рыбина из улова - голубой тунец весом 184 кг.

Огромная рыбина благополучно выгружена на причал и помещена на хранение в холодильник порта.

Интересное:

Тунец с рекордным весом был выловлен в Японии в январе 2019 года. Его вес равнялся 278 кг. Рыбина была продана на известном в Японии аукционе "Тоёсу" за баснословную сумму в 3,1 миллиона американских долларов.

Фото: Владивостокский морской рыбный порт