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На Дачном проспекте мотоциклист влетел в "Мерседес"

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На Дачном проспекте мотоциклист влетел в "Мерседес". Водитель "железного коня" пострадал. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

На Дачном проспекте произошло ДТП с участием мотоциклиста и автомобиля "Мерседес".

По словам пользователей группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", мотоциклист врезался в иномарку из-за того, что водитель "Мерседеса" не пропустил байк.



Также сообщается, что пострадал водитель мотоцикла. На место прибыла бригада скорой помощи.  

Фото и видео: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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Категории: Новости СПб

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