На Дачном проспекте мотоциклист влетел в "Мерседес". Водитель "железного коня" пострадал. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

На Дачном проспекте произошло ДТП с участием мотоциклиста и автомобиля "Мерседес".



По словам пользователей группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", мотоциклист врезался в иномарку из-за того, что водитель "Мерседеса" не пропустил байк.







Также сообщается, что пострадал водитель мотоцикла. На место прибыла бригада скорой помощи.



Фото и видео: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург