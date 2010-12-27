На Дачном полиция собрала пробку из-за задержания угонщиков

Отряд полиции в пятницу, 13 октября, задержал угонщиков, которые перевозили ворованный автомобиль в сопровождении другого.

В пятницу, 13 октября, во второй половине дня прохожие и водители стали свидетелями необычного шоу. Полиция задержала группу угонщиков, как сообщают очевидцы. Предполагаемые злоумышленники ехали на угнанном белом Hyundai Solaris и Ford, который сопровождал автомобиль.

Свидетели говорят, что полиции удалось задержать пять человек. Они все стоят вокруг машин, лицами в капот. Подробностей инцидента нет. Были ли погоня, пока не известно.

Водители жалуются, что в месте собирается затор. Так как машины задержанных и полиции почти полностью перекрыли проезд.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург