На Дачном полиция собрала пробку из-за задержания угонщиков

В пятницу, 13 октября, во второй половине дня прохожие и водители стали свидетелями необычного шоу. Полиция задержала группу угонщиков, как сообщают очевидцы. Предполагаемые злоумышленники ехали на угнанном белом Hyundai Solaris и Ford, который сопровождал автомобиль.
Свидетели говорят, что полиции удалось задержать пять человек. Они все стоят вокруг машин, лицами в капот. Подробностей инцидента нет. Были ли погоня, пока не известно.
Водители жалуются, что в месте собирается затор. Так как машины задержанных и полиции почти полностью перекрыли проезд.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург