МЧС: на Чукотке горят 14 гектаров леса

Ситуация осложняется обилием кедрового стланника и ветром.

Природные пожары на площади почти 14 тысяч гектаров полыхают на Чукотке. Об этом сообщил региональный главк МЧС.

В автономном Чукотском округе действуют 11 природных пожаров на площади 13.820 гектаров. Пожар устраняют 16 единиц техники и 36 человек. Населенным пунктам пока что ничего не угрожает, но если ветер изменится, предвидится задымление сел и городов.

Пожары возникли из-за гроз и жаркой, сухой погоды. Ситуация осложняется обилием кедрового стланника и ветром.

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Видео: YouTube/ retulov

YouTube/ Владимир Тульнов