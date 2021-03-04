Жителей региона просят не покидать дома.

На Чукотке из-за пурги нарушено авиасообщение. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Воздушной гавани в Анадыре пришлось отменить все рейсы из-за погодных условий.

Максимальные порывы ветра достигают 37-42 м/с с сильным снегопадом. Метель усугубляет видимость. В связи с погодными условиями отменены занятия в школах для учеников всех классов. Отменены все авиарейсы. сообщение администрации города

Представители ФКУ "Межрегиональной дирекции по дорожному строительству в ДВО Росавтодора" рассказали, что в настоящее время ледовая переправа через Анадырский лиман от Анадыря до аэропорта временно закрыта для транспортных средств. Также временно отменены два маршрута автобусов. Жителей населенного пункта Тавайваам, которые не могут добраться домой, спасатели вернут на служебных машинах.

В России создадут дивизию для охраны береговой линии Чукотки.

Фото и видео: Telegram/LifeShot

