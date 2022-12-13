На Бухарестской улице мужчина задушил простыней девушку

Злоумышленник нанес подруге 34 удара по голове и туловищу.

В Купчино неадекват избил девушку, а затем задушил ее простыней. Инцидент произошел в квартире на Бухарестской улице. Мужчина проведет девять лет в колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры

Убийство произошло еще в ноябре 2021 года. Мужчина распивал алкогольные напитки с подругой. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Злоумышленник 34 раза ударил обидчицу по голове и телу.

Женщина умерла из-за дыхательной недостаточности. На дебошира завели уголовное дело.

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Фото: Piter.tv