  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Бухарестской улице мужчина задушил простыней девушку
Сегодня, 21:05
158
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На Бухарестской улице мужчина задушил простыней девушку

0 0

Злоумышленник нанес подруге 34 удара по голове и туловищу.

В Купчино неадекват избил девушку, а затем задушил ее простыней. Инцидент произошел в квартире на Бухарестской улице. Мужчина проведет девять лет в колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе городской  прокуратуры

Убийство произошло еще в ноябре 2021 года. Мужчина распивал алкогольные напитки с подругой. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Злоумышленник 34 раза ударил обидчицу по голове и телу. 

Женщина  умерла из-за дыхательной недостаточности. На дебошира завели уголовное дело.

Ранее на Piter.tv: на улице Ефимова в пятиэтажном доме сгорел цокольный этаж.

Фото: Piter.tv

Теги: бухарестская улица, задержание, задушил простыней, полиция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии