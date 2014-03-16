На Бухарестской сгорели четыре строительных бытовки

Бороться с огнём прибыли 15 человек личного состава МЧС.

Ночью 8 декабря во Фрунзенском районе произошёл пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу.

Около 00:40 у дома № 24/2 на Бухарестской улице загорелись четыре строительные бытовки размером 3×5 метров каждая.

Бороться с огнём прибыли 15 человек личного состава МЧС. В 1:20 пожар удалось ликвидировать, информация о пострадавших не поступала. Выясняются причины возгорания.

Ранее на Пискаревском проспекте в квартирном пожаре погибла женщина.

Фото: Piter.tv