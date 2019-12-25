На Большом проспекте П.С. рухнул фасад здания

Во время обрушения никто не пострадал.

Поздно вечером 23 марта на Большом проспекте Петроградской стороны, 98 рухнул фасад здания. Между 5 и 6 этажом обрушился карниз площадью 1,5 метра. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

В течение получаса на место прибыли специалисты, которые огородили предупредительными лентами место аварии. Во время обрушения никто не пострадал.

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Фото: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Егор Крылов)