На Большом проспекте П.С. рухнул фасад здания

Поздно вечером 23 марта на Большом проспекте Петроградской стороны, 98 рухнул фасад здания. Между 5 и 6 этажом обрушился карниз площадью 1,5 метра. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.
В течение получаса на место прибыли специалисты, которые огородили предупредительными лентами место аварии. Во время обрушения никто не пострадал.
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Фото: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Егор Крылов)
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