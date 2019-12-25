Фасад Казанского собора отреставрируют за 37 млн рублей

Заявки принимаются до 8 апреля 2021 года.

В Петербурге объявили конкурс на реставрацию южного фасада Казанского собора. Информация появилась на портале госзакупок.

Заказчиком выступило СПб ГКУ "Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры". Максимальная стоимость закупки – 37,3 млн рублей. Заявки принимаются до 8 апреля 2021 года.

Работы начнутся с момента выдачи разрешения КГИОП и завершатся до 10 ноября текущего года.

Ранее КГИОП назвал сроки завершения реставрации памятника Николаю I.

Фото: Piter.TV