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Фасад Казанского собора отреставрируют за 37 млн рублей
Сегодня, 13:24
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nastya960

Фасад Казанского собора отреставрируют за 37 млн рублей

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Заявки принимаются до 8 апреля 2021 года. 

В Петербурге объявили конкурс на реставрацию южного фасада Казанского собора. Информация появилась на портале госзакупок.

Заказчиком выступило СПб ГКУ "Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры". Максимальная стоимость закупки – 37,3 млн рублей. Заявки принимаются до 8 апреля 2021 года. 

Работы начнутся с момента выдачи разрешения КГИОП и завершатся до 10 ноября текущего года. 

Ранее КГИОП назвал сроки завершения реставрации памятника Николаю I.

Фото: Piter.TV

Теги: казанский собор, кгиоп, реставрация
Категории: Лента новостей,

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