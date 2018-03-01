В Купчино спасатели краном вытащили "Жигули" из реки Волковки

В Купчино шофер не смог удержать руль и "искупался" в реке.

Во Фрунзенском районе автомобиль российского производства упал в воду. Инцидент произошел около семи часов утра 1 марта. Водитель “Жигулей” не справился с управлением и на полной скорости врезался в реку Волковку. Транспорт пробил корпусом дорожное ограждение.

В настоящее время машину достали. Для работ пришлось привлекать сотрудников ГУ МЧС по региону. Они вытащили транспортное средство при помощи подъемного крана в половину десятого утра. Информации о пострадавших нет. О состоянии виновника аварии подробнее не сообщается.

Известно, что ДТП произошло около дома под номером один на улице Фучика. Такими сведениями поделились спасатели. Однако, очевидцы утверждают, что видели уже понятую из воды машину на Белградской улице.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

