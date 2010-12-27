На Балтийском вокзале рецидивист украл межвагонные соединения на 100 тысяч рублей

Однако, мошенника все же поймали.

Петербуржца задержали на Балтийском вокзале за попытку украсть межвагонные соединения и провода. Об этом сообщила пресс-служба транспортной полиции по региону.

Вором оказался 30-летний рецидивист. Его поймали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Оперативники вычислили преступника утром 16 мая. Злоумышленник присвоил себе низковольтные провода и межвагонные соединения, которые без охраны "лежали" на путях Моторвагонного депо. Выяснилось, что вылазку грабитель проделывал не один раз: в течение продолжительного периода времени петербуржец планомерно срезал канцелярским ножом дорогостоящие приспособления, а после продавал их в пункте приема металла. В общей сложности мужчина обогатился на сумму более ста тысяч рублей.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье за кражу. В случае признания судом вины задержанного, ему грозит тюремное заключение на срок до пяти лет.

Фото: Piter.tv

