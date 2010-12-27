На Бали эвакуированы уже 42 тысячи человек из-за возможного извержения вулкана

Власти Бали эвакуируют людей и ждут извержения вулкана.

На Бали эвакуированы 42 тысячи человек. Причиной массового вывоза людей с территории острова стала возможность извержения вулкана Агунг. Об этом сообщило Индонезийское отделение Красного креста в своем официальном аккаунте в Twitter.

Национальный вулканический центр информирует местных жителей и туристов, что в настоящее время сейсмическая активность Агунга увеличивается и есть возможность выхода лавы на поверхность земли.

Правительство государства установили вокруг вулкана двенадцати километровую запретную зону.