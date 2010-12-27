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На Бали эвакуированы уже 42 тысячи человек из-за возможного извержения вулкана
Сегодня, 13:32
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lesjasap
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На Бали эвакуированы уже 42 тысячи человек из-за возможного извержения вулкана

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Власти Бали эвакуируют людей и ждут извержения вулкана.

На Бали эвакуированы 42 тысячи человек. Причиной массового вывоза людей с территории острова стала возможность извержения вулкана Агунг. Об этом сообщило Индонезийское отделение Красного креста в своем официальном аккаунте в Twitter.
 
Национальный вулканический центр информирует местных жителей и туристов, что в настоящее время сейсмическая активность Агунга увеличивается и есть возможность выхода лавы на поверхность земли. 
 
Правительство государства установили вокруг вулкана двенадцати километровую запретную зону.
Теги: бали , извержение вулкана , эвакуация людей
Категории: Мировые новости

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