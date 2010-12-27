На Бабушкина прорвало трубу с горячей водой

Очередная коммунальная авария с Петербурге. На этот раз лопнула труба около дома на улице Бабушкина

В пятницу, 29 сентября, очередная коммунальная авария произошла в Северной столице. Около дома 121 на улице бабушкина образовалась лужа. От нее поднимается пар. Очевидцы сообщают, что лужа горячей воды стремительно растет.

Пока в зону ЧП не попали автомобили, так как рядом с домом не стояло припаркованных машин. Прохожие, рискуя, обходят лужу по газону. Однако это может перерасти в травмы.

Около 17.50 на участке еще не было аварийной службы. Пока не известно, будут ли отключать отопление или горячую воду в соседних домах.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург