На Арцеуловской улице и на Комендантском проспекте промывают систему водоснабжения

После промывки труб специалисты проверят качество воды.

Сегодня, 25 марта, ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" организовал промывку централизованной системы водоснабжения в Приморском районе. Речь идет о доме № 21 по Арцеуловской улице и о дома №23 №66, корпус 7, на Комендантском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

После промывки предприятием будут отобраны пробы воды для подтверждения ее качества. Во время работ специалисты установят прицеп-цистерну с питьевой водой. Адрес установки назовут позже.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" приносит извинения за временные неудобства.

Ранее на Piter.tv: Шуваловский парк частично затопило из-за паводков.

Фото: Pxhere