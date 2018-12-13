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На Апраксином дворе нашли труп мужчины со сломанными ребрами
Сегодня, 20:44
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Rybka123

На Апраксином дворе нашли труп мужчины со сломанными ребрами

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Предположительно, у погибшего с убийцей возникла пьяная ссора.

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве. Об этом Piter.TV сообщило источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, 1 мая в подвале 46-го корпуса Апраксина двора на Садовой улице было обнаружено тело 48-летнего гражданина. На теле погибшего были обнаружены следы насильственной смерти: гематомы и поломанные руки, ребра и челюсть. Выясняются все обстоятельства случившегося. Предположительно, у задержанного с погибшим возникла пьяная ссора.

Помимо подозреваемого в убийстве мужчины, полицейские взяли под стражу двух граждан Белоруссии. Следователи предполагают, что они причастны к гибели 35-летней женщины, изувеченный труп которой был найден на Дунайском проспекте.

Фото: Piter.TV

 

Теги: апраксин двор, труп, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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