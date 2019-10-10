На Алтае детей с коронавирусом и пневмонией пришлось госпитализировать через суд

Родители отказались добровольно госпитализировать детей.

В Алтайском крае двоих детей госпитализировали в больницу по решению суда.

Кош-Агачский районный суд удовлетворил исковое заявление Роспотребнадзора по Республике Алтай. Родители детей, ранее госпитализированные с коронавирусом, отказались добровольно госпитализировать двоих детей с диагностированным COVID-19. Тогда Роспотребнадзор обратился в суд, так как сложившаяся ситуация могла нанести вред здоровью и создавала опасность для жизни несовершеннолетних, а также людям из их окружения.

Уточняется, что проведенное обследование подтвердило у обоих детей двустороннюю пневмонию.

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Фото: Piter.TV