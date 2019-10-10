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На Алтае детей с коронавирусом и пневмонией пришлось госпитализировать через суд
Сегодня, 11:18
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MShaffter

На Алтае детей с коронавирусом и пневмонией пришлось госпитализировать через суд

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Родители отказались добровольно госпитализировать детей.

В Алтайском крае двоих детей госпитализировали в больницу по решению суда.

Кош-Агачский районный суд удовлетворил исковое заявление Роспотребнадзора по Республике Алтай. Родители детей, ранее госпитализированные с коронавирусом, отказались добровольно госпитализировать двоих детей с диагностированным COVID-19. Тогда Роспотребнадзор обратился в суд, так как сложившаяся ситуация могла нанести вред здоровью и создавала опасность для жизни несовершеннолетних, а также людям из их окружения.

Уточняется, что проведенное обследование подтвердило у обоих детей двустороннюю пневмонию.

Ранее: В Иркутской области на рыбалке погибла семья с 7-летней дочерью

Фото: Piter.TV

 

Теги: алтайский край новости, госпитализировали по суду, новости алтай
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

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