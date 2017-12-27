На "Академической" эвакуатор увез грузовик с хлебом

Эвакуатор транспортировал незаконный торговый павильон, расположенный неподалеку от станции метро.

В Калининском районе Санкт-Петербурга продолжается борьба с нелегальными точками торговли. Очередная торговая лавка на колесах была задержана силами местной администрации и эвакуатора. ЧП произошло в 100 метрах от станции метро "Академическая". Спецтехника просто погрузила ларек на борт и увезла его на штрафстоянку. Видео инцидента записали небезразличные очевидцы. Ролик появился в группе "Наш дом - Гражданка" в социальной сети "ВКонтакте".

На нем видно, как эвакуатор не без труда помещает на себе "ГАЗель" с лотками. Сама автолавка обклеена фотообями с хлебными изделиями. В комментариях к видео очевидцы с грустью написали, что этот самый "павильон на колесах" эвакуируют не в первый раз. Однако после каждой эвакуации владельцы "хлебного бизнеса" оплачивают штраф и возвращаются на прежнее место.

Видео: VK.COM