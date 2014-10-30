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На Аэродромной улице избили извращенца, который показал детям половые органы
Сегодня, 10:05
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На Аэродромной улице избили извращенца, который показал детям половые органы

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Дети признались, что видели мужчину несколько раз на детской площадке.

В субботу, 2 июля, прохожие накинулись с кулаками на петербуржца, который показал детям свои половые органы. Об этом сообщили в  в группе "Дорожный инспектор" в соцсети "ВКонтакте".

Инцидент произошел около  дома № 11, корпус 1, на Аэродромной улице. В разговоре с правоохранителями дети признались, чо видели злоумышленника несколько раз на детской площадке. Взрослым о его странном поведении они боялись рассказать. 

Стражи порядка задержали 36-летнего извращенца. Сейчас он находится в отделе полиции. Началась проверка.

Ранее на Piter.tv: на станции Парголово маленькому пассажиру дверь электрички зажала руку.

Фото: Piter.tv

Теги: аэродромная улица, дети, мужчина показал половые органы, полиция, прохожие избили
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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