На Аэродромной улице избили извращенца, который показал детям половые органы

Дети признались, что видели мужчину несколько раз на детской площадке.

В субботу, 2 июля, прохожие накинулись с кулаками на петербуржца, который показал детям свои половые органы. Об этом сообщили в в группе "Дорожный инспектор" в соцсети "ВКонтакте".

Инцидент произошел около дома № 11, корпус 1, на Аэродромной улице. В разговоре с правоохранителями дети признались, чо видели злоумышленника несколько раз на детской площадке. Взрослым о его странном поведении они боялись рассказать.

Стражи порядка задержали 36-летнего извращенца. Сейчас он находится в отделе полиции. Началась проверка.

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Фото: Piter.tv