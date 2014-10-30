На Аэродромной улице избили извращенца, который показал детям половые органы

В субботу, 2 июля, прохожие накинулись с кулаками на петербуржца, который показал детям свои половые органы. Об этом сообщили в в группе "Дорожный инспектор" в соцсети "ВКонтакте".
Инцидент произошел около дома № 11, корпус 1, на Аэродромной улице. В разговоре с правоохранителями дети признались, чо видели злоумышленника несколько раз на детской площадке. Взрослым о его странном поведении они боялись рассказать.
Стражи порядка задержали 36-летнего извращенца. Сейчас он находится в отделе полиции. Началась проверка.
Ранее на Piter.tv: на станции Парголово маленькому пассажиру дверь электрички зажала руку.
Фото: Piter.tv
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