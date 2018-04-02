На Адмирала Макарова спасатели эвакуировали людей из-за задымления в жилом доме

Утром в Петербурге пожарные эвакуировали жителей из задымленного здания.

Утром 2 апреля в Василеостровском районе Петербурга жильцов эвакуировали из собственных квартир. Причиной внезапной "прогулки" стало задымление здания по набережной Адмирала Макарова.

По словам очевидцев, людей вывели на улицу спасатели. Затем огнеборцы начали проверять дом под номером четыре корпус 3. Piter.tv получил видеозапись, на которй видно, как на одном из верхних этажей произошло задымление. В небо поднимается черный неплотный дым.

На данный момент устанавливаются подробности произошедшего. Сведений о пострадавших нет. На месте оперативно сработали представители ГУ МЧС по региону.

Фото и видео: Piter.tv

