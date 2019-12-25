В Петербурге почти на 8% выросла суточная госпитализация с КОВИД

Несмотря на то, что заболевших в городе становится каждый день меньше, о полной стабилизации эпидемического процесса речь пока не идет.

Показатель суточной госпитализации в Петербурге вырос на 7,45% по сравнению с прошлой неделей. Об этом свидетельствуют данные из отчета городского Координационного совета по противодействию распространения COVID-19.

Умеренное повышения числа госпитализаций рассматривается экспертами как эпизодическое явление. Число заболевших в городе становится с каждым днем меньше – по сравнению с предыдущей неделей их стало на треть меньше. Несмотря на это, говорить о полной стабилизации эпидемического процесса пока рано. Важнейшее значение для скорейшей ликвидации циркуляции вируса играет активное участие горожан в вакцинации.

Ранее мы писали, что планы по вакцинации в Петербурге урезали почти в три раза.

Фото: Piter.TV