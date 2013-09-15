На 84-м году жизни скончался президент ГМЗ "Петергоф" Вадим Знаменов

Вадим Валентинович Знаменов работал в "Петергофе" с 1965 года.

В понедельник, 24 февраля, ушел из жизни президент государственного музея-заповедника "Петергоф" Вадим Знаменов. Ему было 83 года.

Он работал в заповеднике с 1965 года и собрал большую часть коллекции музея. Церемония прощания в музее-заповеднике и похороны на Бабигонском кладбище пройдут 28 февраля.

Вадим Валентинович Знаменов родился 17 декабря 1936 года в Ленинграде. Закончил исторический факультет Ленинградского университета в 1965 году и стал главным хранителем в Петродворце. Через девять лет — в 1974 году — стал гендиректором музея. Уже в 2009 указом министра культуры Вадима Знаменова назначили президентом ГМЗ "Петергоф".

Ранее мы писали, что более 50 человек за двадцать минут поддержали фигурантов дела "Сети".

Фото: "Вконтакте" / "ГМЗ Петергоф".