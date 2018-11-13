На 81-м году жизни умер автор хита "Алеся" Игорь Лученок

Причина смерти - инсульт.

Во вторник, 13 ноября, на 81-м году жизни умер народный артист СССР и Республики Беларусь, композитор Игорь Лученок. Об этом сообщил в Facebook руководитель ансамбля "Сябры" Анатолий Ярмоленко.

Ушел в мир иной великий композитор, народный артист СССР, народный артист Белоруссии Игорь Михайлович Лученок. Соболезнования родным и близким сообщает Ярмоленко

По некоторым данным, причиной смерти мог стать инсульт.

Композитор является соавтором таких известных музыкальных произведений, как "Алеся", "Если бы камни могли говорить","Курган Славы" и "Майский вальс".

Видео:ПЕСНЯРЫ времени своего/YouTube