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На 81-м году жизни умер автор хита "Алеся" Игорь Лученок

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Причина смерти - инсульт.

Во вторник, 13 ноября, на 81-м году жизни умер народный артист СССР и Республики Беларусь, композитор Игорь Лученок. Об этом сообщил в Facebook руководитель ансамбля "Сябры" Анатолий Ярмоленко.

Ушел в мир иной великий композитор, народный артист СССР, народный артист Белоруссии Игорь Михайлович Лученок. Соболезнования родным и близким

сообщает Ярмоленко

По некоторым данным, причиной смерти мог стать инсульт. 

Композитор является соавтором таких известных музыкальных произведений, как "Алеся", "Если бы камни могли говорить","Курган Славы" и "Майский вальс".

Видео:ПЕСНЯРЫ времени своего/YouTube

 

Теги: игорь лученок , музыка
Категории: Лента новостей Культура Музыка

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