На 75-ом году жизни умер петербургский скульптор Владимир Горевой

Скульптор Владимир Горевой родился 28 декабря 1944 года в Москве, однако, почти всю свою жизнь он жил и работал в городе на Неве.

В Санкт-Петербурге на 75-ом году жизни скончался академик Российской академии художеств, заслуженный художник РСФСР, член Союза художников СССР Владимир Эмильевич Горевой. Об этом сообщается на официальной странице Instagram Санкт-Петербургской Академии художеств.

Скульптор Владимир Горевой родился 28 декабря 1944 года в Москве, однако, почти всю свою жизнь он жил и работал в городе на Неве. В самом Петербурге и его окрестностях находятся множество работ Горевого. Памятники - императору Петру I (1971г., г. Приозерск), архитектурно-скульптурный комплекс "Партизанская слава" (в соавторстве с С.А. Кубасовым, 1976г., г. Луга Ленинградской области), Феликсу Дзержинскому (в соавторстве с С.А. Кубасовым, 1981г., Ленинград (ныне Санкт-Петербург), генералу-губернатору Якову Закаржевскому (г. Пушкин), императрице Екатерине II (г. Пушкин), академику П.К. Клодту (2007г., Санкт-Петербург), поэту О.Ф. Берггольц (Санкт-Петербург). Его станковые произведения находятся в Государственном Русском музее (Санкт-Петербург), а также в музеях России и зарубежных коллекциях.

Фото: spb_academy_fine.arts/ Instagram